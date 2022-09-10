Краснодар, 10 сентября 2022, 12:00 — REGNUM Активность избирателей Краснодарского края на выборах депутатов Законодательного собрания региона составила 19%5%. Данные за первый день голосования, 9 сентября, опубликовал краевой избирком.
Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах депутатов седьмого созыва Краснодарского края продлится три дня, с 9 по 11 сентября, проголосовать можно с 08:00 до 20:00 на одном из 2,8 тыс. избирательных участков.
Избирателям предстоит выбрать 70 депутатов ЗС нового созыва — 35 по одномандатным округам, 35 по партийным спискам.