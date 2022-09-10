Донецк, 10 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Новотроицкое натовскими снарядами. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:10 — н.п. Новомихайловка — н.п. Новотроицкое: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.