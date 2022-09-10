Донецк, , 11:44 — REGNUM При обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погиб мирный житель и ранена женщина. Об этом 10 сентября сообщили в штабе обороны ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

«В результате обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка погиб мужчина и ранена женщина», — отмечается в сообщении.

О погибшем в Петровском районе Донецка штаб сообщал ранее. Мужчина погиб в районе площади Победы.