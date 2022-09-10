Энергодар, Бывш. УССР, , 11:43 — REGNUM Киевский режим в одностороннем порядке прекратил принимать электроэнергию с Запорожской АЭС на находящиеся под его контролем территории б. УССР. Об этом 10 сентября рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причём остановлена в одностороннем порядке со стороны… [Киева]. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что в данный момент электроэнергия на освобождённые от бандеровцев территории Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что доклад и предложения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС изучает в настоящее время российская сторона.