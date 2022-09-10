Кызыл, 10 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле 10 сентября отмечают День города. Город был основан 108 лет назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Кызыл

«Знаменательно, что ровно 100 лет назад в Кызыле обосновалось правительство молодой Тувинской Народной Республики, и в юном, 8-летнем возрасте, город стал столицей», — отметил в своём поздравлении глава республики Владислав Ховалыг.

По его словам, в наши дни на город приходится более 60% инвестиций из бюджета в рамках госпрограмм. Кызыл недавно вошёл в федеральную программу «Чистый воздух», что позволит улучшить качество атмосферы в городе.

В рамках празднования Дня города запланировано 43 мероприятия. В их числе турниры по национальной борьбе хуреш, стрельбе из лука, концерты, конкурсы танцев и так далее. В 21:30 на набережной реки Енисей прогремит праздничный концерт.