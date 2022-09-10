Ярославль, , 11:41 — REGNUM По данным избирательной комиссии Ярославской области, в голосовании на дому 9 сентября приняли участие 9967 человек.

Голосование на дому yarregion.ru

«Избиратели, которые по состоянию здоровья, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам не могут прибыть в помещение избирательного участка могут проголосовать дома. Для этого нужно оставить заявку в участковой избирательной комиссии по месту жительства не позднее 14:00 11 сентября», — рассказал заместитель председателя облизбиркома Сергей Фефилин.

Ярославская область входит в число семи субъектов Российской Федерации, где можно проголосовать с помощью платформы электронного голосования. Те, кто заранее зарегистрировались в системе, могут отдать свой голос с помощью компьютера, планшета или смартфона. В первый день выборов возможностью ДЭГ воспользовались более 25 тысяч избирателей — 69% от числа подавших заявки.

С 9 по 11 сентября 2022 года в Ярославской области проходят выборы губернатора, депутатов муниципалитета Ярославля, глав сельских поселений и депутатов муниципальных советов. Все 848 участков 9 сентября открылись своевременно, работали штатно и без нарушений.