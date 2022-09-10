10 сентября 2022 | Время чтения 8 мин

«Евразия — для евразийцев!» — этот афоризм вполне может претендовать на то, чтобы стать квинтэссенцией российско-китайского сближения. И нынешний, 2022 год становится переломным в том смысле, что, присмотревшись к перспективам ШОС, осью которой является именно российско-китайский альянс, в организацию обвалом двинулись страны Евразии, которые увидели в ней альтернативу западному доминированию.

Владимир Павленко, , 12:45 — REGNUM Председатель Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу, близкий соратник китайского лидера Си Цзиньпина и один из идеологов форсированного развития российско-китайских отношений, совершил официальный визит в Российскую Федерацию, посетив Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, на полях которого с ним встретился президент России Владимир Путин. С Дальнего Востока глава ВСНП вылетел в Москву, где провел встречу с руководством Государственной думы и лидерами думских фракций. Визит Ли Чжаньшу, с одной стороны, отмечен происходящими на его фоне интенсивными глобальными переменами, а с другой — проходит в преддверии предстоящего 15–16 сентября саммита Совета глав государств ШОС, который по целому ряду причин, и в том числе по беспрецедентному количеству официальных заявок на присоединение к организации (их десять), представляется рубежным в масштабах не только АТР, но и всей Большой Евразии.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

СМИ также сообщают, что после России Ли Чжаньшу посетит Сеул, где будет обсуждать перспективы и планы личной встречи Си Цзиньпина со вступившим в должность в текущем году новым президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, которая, предположительно, пройдет в ноябре на саммите «Группы двадцати» в Индонезии. Показательно, что на фоне этой информации произошло сразу два важных события. Официальный Сеул отказался от размещения на своей территории новых комплексов американской системы ПРО THAAD (имеющей двойное назначение; помимо противоракетного варианта, ее пусковые направляющие могут быть использованы для запусков крылатых РСД). И одновременно в КНДР принят новый ядерный закон, который фактически закрывает международную дискуссию на тему «денуклеаризации» Пхеньяна, ибо узаконивает обладание им ядерным оружием и формирует основы ядерной стратегии. Поскольку на этот шаг власти Севера Корейского полуострова решились явно под влиянием тупика, в который ситуацию завел Вашингтон, требовавший одностороннего разоружения КНДР в ракетно-ядерной сфере без предоставления ей гарантий безопасности и при усилении военной активности на Юге, постольку сам факт предстоящего визита Ли Чжаньшу в Сеул сигнализирует об отходе Южной Кореи от однозначной линии Вашингтона и о готовности к более взвешенной, многовекторной политике.

Но обо всем по порядку. В Китае приближается главный политический «момент истины» текущего года и всего пятилетия — XX съезд КПК. На нем будет решаться вопрос о реализации итогов конституционной реформы 2018 года и продлении полномочий Си Цзиньпина как лидера КПК и КНР на третий срок. При этом утверждение председателя КНР и Центрального военного совета (ЦВС) КНР находятся в ведении как раз сессии ВСНП, возглавляемого Ли Чжаньшу. Однако всем понятно, что в условиях, когда правящая партия является ядром политической системы КНР, избрание Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Военного совета КПК будет означать неизбежность его утверждения и в высших государственных полномочиях. С этой точки зрения визит в Россию именно Ли Чжаньшу можно рассматривать своеобразным сигналом, что подготовка к съезду проходит в штатном режиме, несмотря на разнообразные спекуляции западных СМИ вокруг серии провокаций, устроенных в последнее время Вашингтоном вокруг Тайваня.

Ли Чжаньшу на пленарном заседании Восточного экономического форума Цитата из видео «Пленарное заседание Восточного экономического форума». kremlin.ru

Об этом же самом свидетельствует и выступление председателя ПК ВСНП на Восточном форуме. Центральной его линией можно считать акцент на той уникальной роли, которую вносят в развитие российско-китайских отношений контакты лидеров наших стран. Подчеркнув, что Си Цзиньпин дважды принимал участие в заседаниях форума по приглашению российского лидера, Ли обратил внимание на позицию и инициативы Китая по развитию отношений с Россией. В их центре, определяющем содержание двусторонних связей, по его словам, находятся «продвижение регионального взаимовыгодного сотрудничества, а также поддержание регионального мира и стабильности», иначе говоря, вопросы экономики и безопасности. В переводе с политического языка это означает продолжение курса на расширение пространства взаимодействия в рамках Евразии с соответствующим усечением влияния неевразийских держав, прежде всего США. Можно сказать, что это ответ на августовские попытки администрации Джо Байдена, действуя в логике «индо-тихоокеанского» концепта и «политики альянсов», зацепиться в геополитическом плане за «морские» оконечности континента. И перетянуть на свою сторону страны АСЕАН и Индию, а также вывести из обособления (если не сказать, изоляции) Японию, превратив ее в некоего посредника в проведении американской региональной политики. Показательно, что на расширенном саммите АСЕАН+ в Камбодже именно такую линию проводил госсекретарь Энтони Блинкен. Занимаясь усиленным привлечением на свою сторону представителей «десятки» из Юго-Восточной Азии (ЮВА), он при этом тщательно избегал объяснений и обсуждений на полях форума с главами МИД России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И.

Для Китая «большая» евроазиатская стратегия, совместная с Россией, важна еще и потому, что именно с ней связана активизация инициативы «Пояса и пути». Забегая вперед, отметим, что уже в Москве, в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, Ли Чжаньшу активно поддержал проект более чем двухтысячекилометрового участка российского транзита международной трассы Шанхай — Гамбург. С учетом того, что с апреля ведутся разговоры о возможной заморозке строительства этой новой четырехполосной автомагистрали, китайская поддержка способна помочь разблокировать те проблемы, с которыми столкнулась российская сторона. С председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко глава ВСНП обсудил противодействие подрывной политике США, а также укрепление двустороннего взаимодействия.

Встреча Ли Чжаньшу и Вячеслава Володина Государственная Дума

Многополярность мира в выступлении во Владивостоке Ли Чжаньшу увязал с поддержанными Москвой китайскими инициативами по глобальному развитию и глобальной безопасности. «Многополярность мира — это тенденция исторического развития и общее чаяние международного сообщества», — резюмировал Ли. И заверил собравшихся в готовности китайской стороны «продолжать сотрудничать с международным сообществом в принятии последовательных и энергичных мер, содействуя плодотворной реализации двух своих инициатив на благо народов всех стран мира». Касаясь двусторонних отношений, председатель ВСНП подчеркнул намерение своей страны и дальше «укреплять всестороннее сотрудничество с Россией в таких сферах, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, наука и техника, образование, медицина и культура». А также «продолжать поддержку и участие в углубленном сопряжении Стратегии всестороннего возрождения Северо-Восточного Китая и Национальной программы развития Дальнего Востока».

Подводя итог сказанному, Ли Чжаньшу отметил, что «Северо-Восточная Азия является одним из самых энергичных регионов мира». Поэтому «углубление освоения и сотрудничества на Дальнем Востоке принесет важные возможности для содействия безопасности и развитию этого региона».

Еще более откровенной оказалась московская беседа с лидерами думских фракций (в Думе нет тех, кто брал бы под сомнение приоритетность китайского направления российской внешней политики). Ли Чжаньшу прямо заявил о совместном противостоянии наших двух стран американской гегемонии, ставящей целью «удерживать господство» путем их одновременного «сдерживания». Особого внимания вследствие своей откровенности заслуживает высказанная им мысль об американской попытке «сократить наше стратегическое пространство на евразийском континенте». И это возвращает нас к тому, что истоки российско-китайского взаимодействия, помимо исторической памяти, уходят корнями в понимание давно назревшей необходимости прекратить поддержание США и Западом своих глобальных позиций путем разделения и сталкивания евразийских стран между собой. Так, как это и было проделано во второй половине прошлого века. «Евразия — для евразийцев!» — этот афоризм вполне может претендовать на то, чтобы стать квинтэссенцией российско-китайского сближения. И нынешний, 2022 год становится переломным в том смысле, что, присмотревшись к перспективам ШОС, осью которой является именно российско-китайский альянс, в организацию обвалом двинулись страны Евразии, которые увидели в ней альтернативу западному доминированию.

Комментируя резкий всплеск популярности ШОС именно в канун судьбоносного саммита в Самарканде, известный китайский эксперт, профессор шанхайского Фуданьского университета Сюэ Сяочжун отметил, что организация привлекает новичков по трем основным причинам. Во-первых, членство в ней резко расширяет масштабы внешних рынков участвующих стран. Во-вторых, ШОС — инструмент обеспечения безопасности, и императивную актуальность ее стабилизирующей роли в мировых делах доказывает военно-политическая конфронтация как на востоке Европы, так и в бассейне Южно-Китайского моря (и там, и там она провоцируется Западом). В-третьих, быстрое расширение рядов ШОС — лучший аргумент в пользу глобальной многополярности, и очень хорошо видно, что прежний однополярный миропорядок многие терпели «сквозь зубы» из-за отсутствия альтернативы. Но как только она появилась, с готовностью этой альтернативой заинтересовались. Полностью отдавая отчет в объективности устремлений кандидатов на участие в ШОС, китайский профессор тем не менее предупреждает, что слишком быстрое расширение ее рядов может произойти в ущерб качеству. Главное, считает Сюэ Сяочжун, избежать излишне широкого компромиссного подхода, при котором внутрь ШОС будут закладываться противоречия, способные как минимум существенно уменьшить ее эффективность.

Главы МИД стран-участниц ШОС Министерство иностранных дел Российской Федерации

В заключение следует подчеркнуть, что сейчас, когда счет до открытия самаркандского саммита ШОС пошел уже даже не на дни, а на часы, важно осознать, что критическая «точка невозврата» в международном порядке уже пройдена и прежним мир уже не станет. Любая попытка реставрации ведущей, по сути колониальной роли Запада в мировых делах, угрожает человечеству так называемым «концом истории», то есть фактическим самоуничтожением. В этих условиях, и именно об этом сигнализирует зашкаливающее количество соискателей членства в организации, исторический ветер начинает дуть в ее паруса. И главное — не упустить поистине гигантских, выпадающих раз в несколько столетий, открывающихся перед нами, возможностей.