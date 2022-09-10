Владикавказ, 10 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Северной Осетии 10 сентября дан старт выборам в парламент республики седьмого созыва. Жители региона изберут 70 депутатов. Голосование пройдет в рамках единого дня голосования в течение двух дней — 10 и 11 сентября.

Rama Выборы

Выборы в заксобрание РСО-Алании проходят по пропорциональной системе. За депутатские мандаты поборются 385 представителей пяти партийных объединений — «Единой России», которая выдвинула 74 кандидата, КПРФ — 69 кандидатур, ЛДПР — 80 представителей, «Родины» — 76 кандидатов и «Справедливой России — За Правду» — 86 человек.

Напомним, в предыдущем созыве парламента РСО-Алании присутствовали представители четырех партий — «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и «Патриотов России», набравших не менее 5% голосов избирателей.