Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Страны, которые будут покупать у России нефть по цене выше подготавливаемого странами Запада потолка, намерены наказывать США. Об этом 10 сентября говорится в заявлении первого заместителя американского министра финансов Адевале Адейемо, слова которого приводятся на сайте ведомства.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По вопросу правового применения: те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка», — указывается в нём.

Также первый замглавы минфина США указал, что санкции стран Запада в отношении российского военно-промышленного комплекса якобы лишили Россию доступа к важнейшему оборудованию и товарам из-за рубежа, однако нефтяная промышленность РФ чувствует себя даже лучше, чем переда началом конфликта на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Соединённые Штаты и их союзники из «Группы семи» и Европейского союза введут запрет на морские перевозки нефти из России с 5 декабря 2022 года.