Лесосибирск, Красноярский край, , 11:34 — REGNUM В Лесосибирске Красноярского края перед судом предстанет местный житель по делу о гибели ребёнка. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

На месте происшествия. Лесосибирск, Красноярский край ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, вечером 24 мая 10-летний сын обвиняемого позвал в гости одноклассника. Мальчики играли в гараже, где находился металлический сейф с заряженным и карабином с досланным патроном в патронник. При этом ключ от сейфа висел на гвозде рядом.

«В результате небрежного хранения оружия обвиняемым, его сын открыл сейф, взял карабин и, демонстрируя приятелю оружие, произвел выстрел в его сторону, причинив огнестрельное ранение брюшной полости», — отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в фельдшерский пункт, но несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

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