Москва, , 11:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в онлайн-формате проголосовал на муниципальных выборах в Москве.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он напомнил, что ранее дистанционно проголосовал на выборах президент РФ Владимир Путин.

«Он и сам проголосовал, и призвал граждан тоже воспользоваться таким правом, отметив, что … удобен электронный формат», — добавил Песков.

Муниципальные выборы в 2022 году проходят в 125 районах столицы. Голосование проводится с 9 по 11 сентября, в том числе в онлайн-формате на mos.ru.