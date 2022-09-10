Таллин, , 11:26 — REGNUM Более 150 военных Германии примут участие в учениях Baltic Tiger 2022. Об этом 10 сентября передает DPA.

Силы ВВС и ВМС ФРГ в ходе учений в Эстонии будут обучаться защищать критически важную инфраструктуру восточного партнера по НАТО. Программа включит в себя обеспечение безопасности путей сообщения и войск на «марше».

Совместные учения с эстонскими ВС пройдут в Таллине и на авиабазе Эмари. На севере Эстонии учения пройдут на внутренних площадках.

Одной из целей проведения учений является стремление НАТО обеспечить усиленную защиту партнеров по альянсу на восточном фланге.