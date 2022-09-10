Москва, 10 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Доля транспортных средств на дорогах России без оформленного полиса ОСАГО превысила 25% во втором квартале 2022 года. Об этом пишут«Известия» со ссылкой на внутренний документ компании «АльфаСтрахование».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полис ОСАГО

Аналитики «АльфаСтрахования» оценили долю автомобилей без оформленного полиса ОСАГО на базе данных Российского союза автостраховщиков. Первое место по доле автомобилей с оформленным полисом ОСАГО занял Центральный федеральный округ, где доля таких авто составила 71,5% в общем парке эксплуатируемых транспортных средств.

Последнюю строчку рейтинга занял Северо-Кавказский федеральный округ, где полис ОСАГО оформлен только на 46,5% транспортных средств. В документе отмечается, что этот округ также занял последние строчки по частоте страховых случаев и по среднему размеру страховой выплаты.

Представители «АльфаСтрахования» сообщили изданию, что эти данные носят оценочный характер. Они объяснили, что статистика с учётом реальной эксплуатации транспортного средства не ведётся ни одним органом.

В Российском союзе автостраховщиков также отметили, что нельзя делать выводы о доле используемых без ОСАГО транспортных средств путём просто сравнения общего числа зарегистрированных авто и заключённых договоров ОСАГО. Среди зарегистрированных авто есть значительная доля неиспользуемых транспортных средств, которую нельзя оценить корректно.

Представители Российского союза автостраховщиков считают, что среди эксплуатируемых автомобилей полис ОСАГО не оформлен на 10% транспортных средств. Отмечается, что этот показатель остаётся стабильным в последние годы.