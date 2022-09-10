Москва, , 11:19 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 3997 пациентов с COVID-19, также было выявлено 53 846 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным штаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять20 013 781.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончалось 97 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 385 262.

При этом уточняется, что на данный момент в стране19 023 718 человек вылечились от нового заболевания, 46 023 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был госпитализирован 3621 новый пациент с COVID-19.