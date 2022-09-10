Москва, , 11:16 — REGNUM С июня и до 08:00 мск 10 сентября средствами защиты интернет-портала Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ зафиксировано и заблокировано 29 176 потенциально-опасных воздействий высокой степени критичности, а также 94 DDos-атаки. Об этом 10 сентября заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«С 1 июня до 8 утра сегодняшнего дня, 10 сентября, средствами защиты интернет-портала ЦИК РФ зафиксировано и заблокировано, я подчеркиваю — это наши интернет-ресурсы, интернет-портал ЦИК — 29 176 потенциально-опасных воздействий высокой степени критичности, 94 DDoS-атаки», — отметила она.

За данный период средствами защиты интернет-портала ЦИК было зафиксировано и заблокировано 79 потенциально-опасных воздействий высокой степени критичности, DDoS-атаки за эти сутки не зафиксировано.

Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования — 9 — 11 сентября, всего пройдёт около 4,7 тыс. избирательных кампаний в 82 регионах.

Прямым голосованием изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 12 административных центров.