Киров, 10 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Свой голос на выборах губернатора Кировской области отдал врио главы региона Александр Соколов. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Кировской области Временно исполняющий обязанности главы Кировской области Александр Соколов

Уточняется, что врио губернатора области пришёл на избирательный участок, расположенный в Вятской православной гимназии, вместе с супругой и сыном.

«Думаю, сегодня на избирательные участки придут все, чтобы проголосовать за любимый город, за будущее Кировской области. Я надеюсь, все понимают, что сегодня мы все выступаем одной командой. Командой, которая любит свой город, регион, нашу Родину. Командой, которая готова объединиться во имя России», — сказал он во время голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве, используя систему электронного голосования.