Москва, , 11:11 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве, использовав систему дистанционного электронного голосования. Об этом 10 сентября сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Михаил Мишустин Duma.gov.ru

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«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Как и в 2021 году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве, используя систему электронного голосования.

Выборы различных уровней проходят в России в течении трех дней в рамках единого дня голосования — 9 — 11 сентября. В некоторых регионах можно принимать участие в голосовании электронно.

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