Донецк, , 11:06 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку еще восемь снарядов. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:50 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм. 10:50 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ выпустили около 200 боеприпасов по территории ДНР, девять мирных жителей погибли.

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