Якутск, 10 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Из-за связанных с сильным ветром перебоев более 100 частных и многоквартирных домов в Якутске остаются без электричества. Об этом 10 сентября заявил глава города Евгений Григорьев на пресс-конференции к 390-летию столицы республики.

Пресс-служба правительства Республики Крым Устранение аварий на электросетях

Как отметил Григорьев, городские власти собираются «на всех возможных уровнях» разобраться в причинах медленного восстановления подачи электроэнергии после того, как она будет полностью восстановлена.

«На текущий момент остается 109 домов, как многоквартирных, так и частных, в которых отсутствует электричество уже трое суток», — сказал он.

При этом глава Якутска уточнил, что по регламенту работы компания «Якутскэнерго» допускает только собственные бригалы к восстановительным работам.

«Мы предлагали свои услуги для того, чтобы силами «Горсвета» помочь в сложившейся ситуации, но у нас нет соответствующего допуска. На данный момент у компании работают около 49 человек на восстановлении, на мой взгляд, этого недостаточно. Мы требуем, чтобы увеличили количество бригад… Будем ставить вопрос о привлечении дополнительных бригад из ближайших районов», — пояснил Григорьев.

Отметим, 8 сентября в результате шквалистого ветра в частном секторе Якутска начались перебои со снабжением электричеством.