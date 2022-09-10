Рим, , 10:59 — REGNUM Итальянцы все чаще выражают недовольство ростом цен на электроэнергию и высказываются против антироссийских санкций. Об этом 10 сентября передает Der Spiegel.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Так, отмечается, что итальянцы недовольны повышением цен на электроэнергию в три раза. При этом некоторые заведения общественного питания пытаются экономить на электричестве, работая при свечах.

В Неаполе и Перудже владельцы малого бизнеса и граждане без работы — в знак протеста — начали сжигать свои счета за электричество.

В преддверии выборов лидер оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Сальвини также высказался против санкций против РФ и заявил, что они не эффективны.