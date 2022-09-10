Ярославль, 10 сентября 2022, 10:57 — REGNUM Ярославская область по итогам первого дня выборов заняла второе место среди 7 регионов, в которых применяется система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В регионе на выборах губернатора ей воспользовались 25 495 избирателей. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.
В целом на участие в ДЭГ в Ярославской области зарегистрировались 36 520 избирателей. Дистанционное электронное голосование продлится до 20.00 11 сентября.
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