Ярославль, 10 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Ярославская область по итогам первого дня выборов заняла второе место среди 7 регионов, в которых применяется система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В регионе на выборах губернатора ей воспользовались 25 495 избирателей. Об этом сообщает областная избирательная комиссия.

Duma.mos.ru Дистанционное электронное голосование

«Из 110 618 заявлений, поданных для участия в ДЭГ в семи регионах страны, треть — от избирателей Ярославской области, — рассказал заместитель председателя облизбиркома Сергей Фефилин. — Явка на дистанционное голосование в нашем регионе на губернаторских выборах — 69%, что значительно выше средней явки по стране, которая составляет 48%».

В целом на участие в ДЭГ в Ярославской области зарегистрировались 36 520 избирателей. Дистанционное электронное голосование продлится до 20.00 11 сентября.