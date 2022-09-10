Париж, , 10:56 — REGNUM Экс-президент Франции Франсуа Олланд провел сравнение между ЕС и стиральной машиной, заметив, что ЕС неизбежно «отбеливает» многих радикальных политиков.

Франсуа Олланд Иван Шилов © ИА REGNUM

Так Олланд ответил на вопрос о том, что произойдет в руководстве ЕС, если осенью к власти в Италии придут правые политики, в том числе Джорджа Мелони (лидер партии «Братья Италии»), которая не скрывала восхищения премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Олланд не исключает, что Мелони может вызвать определенные трения внутри ЕС, но это вряд ли повлияет на принципы работы в еврозоне.

«Европа — стиральная машина, которая отбеливает любого политика. Посмотрите на Орбана, все лидеры похлопывают его по плечу, даже если он отстаивает позиции, совершенно неприемлемые с демократической точки зрения. То же самое происходит с польским премьером», — передает его слова ТАСС.