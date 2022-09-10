Луганск, 10 сентября 2022, 10:53 — REGNUM В Донбассе планируются съёмки художественного фильма по событиям с 2014 года до нашего времени, сообщил народный артист России, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов агентству ТАСС.
Стеклов отметил, что фильм будет снят по произведению Захара Прилепина. Он добавил, что также планирует реализовать совместные проекты с одним из театров Луганской Народной Республики.
Владимир Стеклов ранее уже участвовал в спектаклях в Донецке. 9 мая 2022 года он поздравил жителей Донбасса с Днём Победы на концерте в освобождённом Мариуполе.