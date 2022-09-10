Луганск, , 10:53 — REGNUM В Донбассе планируются съёмки художественного фильма по событиям с 2014 года до нашего времени, сообщил народный артист России, художественный руководитель Московского современного художественного театра Владимир Стеклов агентству ТАСС.

Владимир Стеклов © Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи»

Стеклов отметил, что фильм будет снят по произведению Захара Прилепина. Он добавил, что также планирует реализовать совместные проекты с одним из театров Луганской Народной Республики.

Владимир Стеклов ранее уже участвовал в спектаклях в Донецке. 9 мая 2022 года он поздравил жителей Донбасса с Днём Победы на концерте в освобождённом Мариуполе.