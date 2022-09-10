Белград, 10 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В течение кратчайшего времени потребовали от Сербии «решить проблему Косова» ФРГ и Франция при поддержке США и Турции. Об этом 10 сентября заявил сербский президента Александр Вучич в обращении к нации по результатам заседания Совета безопасности страны.

Medija Centar Beograd Александр Вучич

«Франция и Германия, крупнейшие европейские страны, при поддержке США и Турции, как они сказали, выступили за необходимость решения «косовской проблемы» во время войны в Европе», — сказал он.

При этом заседание совбеза Сербии было проведено после встречи Вучича по вопросу Косова со спецпредставителем Евросоюза по Западным Балканам Мирославом Лайчаком, советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал не признавать Косово перед европейскими переговорщиками.