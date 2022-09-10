Киев, 10 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что её визит в Киев является сигналом продолжающейся поддержки Берлином киевского режима. Её слова 10 сентября приводит пресс-служба МИД ФРГ.

(сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons Анналена Бербок

«Я прибыла сегодня в Киев, чтобы показать, что они (киевский режим — ред.) могут далее полагаться на нас. Что мы продолжаем поддерживать … [Киев], пока это необходимо, — поставками вооружений, гуманитарной и финансовой помощью», — сказала она.

Отметим, ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок второй раз с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР прибыла в Киев.