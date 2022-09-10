Красноярск, 10 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Красноярском крае маловодность повлияла на ситуацию в ключевых отраслях экономики региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого отделения Банка России.

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По словам управляющего отделением Сергея Журавлева, в июле–августе обмелел Енисей, водность ряда других рек снизилась наполовину от средних значений. В результате объёмы производства электричества на гидроэлектростанциях снизилась.

«Недостаток восполнили ГРЭС и ТЭЦ, которые работают в режиме когенерации — одновременной выработке двух видов энергии, тепловой и электрической. Как следствие, увеличилось потребление угля», — отметили в финансовом учреждении.

Чтобы удовлетворить возросший спрос, угольщики нарастили добычу. По данным ряда компаний, рост составил до четверти к средним показателям за 7 месяцев.