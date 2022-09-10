Москва, 10 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с 875-летием города, заявив, что столица стремительно развивается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Поздравляю вас с юбилеем, 875-й годовщиной нашего любимого города, нашей Москвы. Поздравляю с днём рождения города, который неразрывно связан с судьбой каждого москвича и судьбой всей страны. Великий город был создан трудом и талантом многих поколений, нашими ветеранами. Сегодня она молодеет и развивается, становится удобнее и привлекательнее вашей заботой, вашим трудом», — отметил он в видеопоздравлении.

Жизнь жителей так тесно переплетена с городом, что становится частью каждого из них, добавил он.