Красный Лиман, , 10:37 — REGNUM В данный момент киевские боевики начали штурм позиций на окраине города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 сентября сообщает телеграм-канал WarGonzo.

«ВСУ приступили к штурму позиций на окраине Лимана. <…> Держим связь с бойцами на передовой. После ночной арт-обработки противник приступил к штурму одной из позиций, расположенной на окраине Красного Лимана», — говорится в сообщении.

Также указывается, что союзные силы заняли оборону и сдерживают натиск имеющего существенное превосходство в силе и технике врага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим намеренно пытается создать проблемы для эксплуатации Запорожской АЭС.