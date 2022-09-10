Херсон, Бывш. УССР, , 10:36 — REGNUM Иностранные журналисты прибыли в Херсонскую область с ознакомительным визитом. Об этом 10 сентября сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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Они также посетили подконтрольные России территории Николаевской области в прифронтовом городе Снигиревка.

«Общаясь с ними, мы узнали, что в Европе многие в недоумении, почему они должны жертвовать и помогать стране, которая погрязла в нацизме и коррупции», — отметил он.

Журналисты получили возможность беспрепятственно ознакомиться с состоянием дел в регионе и пообщаться с простыми людьми. Таком образом они смогли увидеть реальную картину происходящего.