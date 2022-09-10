Запорожье, Бывш. УССР, , 10:31 — REGNUM Киевский режим намеренно пытается создать проблемы для эксплуатации Запорожской АЭС, чтобы вывести из строя и остановить ее. Об этом 10 сентября заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС

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«Со стороны [киевского режима] специально пытаются создать проблемы для эксплуатации АЭС, чтобы не шел переток и не снималось напряжение, чтобы росла нагрузка на реактор и, соответственно, — изнашивалась турбина. Это сознательная провокация, чтобы вывести из строя и остановить АЭС», — отметил он.

Режим Зеленского, по его словам, действует по команде из США, где выступают за остановку АЭС. Сейчас, добавил он, обсуждается вопрос о том, что дальше делать с АЭС: продолжить генерацию энергии или законсервировать ее путем холодной остановки.

Ранее Рогов заявил, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток электроэнергии из Запорожской ЗАЭС. В настоящий момент электроэнергия подается на подконтрольные России территории Херсонской и Запорожской областей.