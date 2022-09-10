Челябинск, , 10:29 — REGNUM На Урале силовики задержали бывшего советника главы Челябинска Натальи Котовой Петра Конарева. Об этом пишут СМИ.

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Задержание было произведено ночью 10 сентября. Официальных комментариев пока нет. Как пишет «Первое областное «, ранее в Челябинске были возбуждены уголовные дела о коррупции в казённом учреждении «Городская среда».

Конарев был советником в 2019–2021 годах. А перед этим он являлся заместителем главы администрации Челябинска по экономическому развитию.