Челябинск, 10 сентября 2022, 10:29 — REGNUM На Урале силовики задержали бывшего советника главы Челябинска Натальи Котовой Петра Конарева. Об этом пишут СМИ.
Задержание было произведено ночью 10 сентября. Официальных комментариев пока нет. Как пишет «Первое областное «, ранее в Челябинске были возбуждены уголовные дела о коррупции в казённом учреждении «Городская среда».
Конарев был советником в 2019–2021 годах. А перед этим он являлся заместителем главы администрации Челябинска по экономическому развитию.