Кемерово, 10 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Кемерове правоохранители разыскивают 11-летнего школьника, пропавшего два дня назад. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.

pexels.com Подросток

По данным ведомства, около 12 часов дня мальчик ушёл к другу в район ФПК и не вернулся. Он был одет к бордовые кроссовки, синие джинсы, белую футболку и чёрную кофту с воротником.

«Волосы темно-русые, стрижка короткая, над правой бровью имеется заметный шрам, глаза карего цвета. С собой был скейтборд», — добавили в управлении.