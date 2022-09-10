Москва, 10 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Новые факты преступлений киевских боевиков зафиксируют и будут расследовать российские следователи. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России зафиксируют и будут расследовать очередные факты преступных действий …[киевских] силовиков», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате обстрела ВСУ Пантелеймоновки Донецкой Народной Республики (ДНР) были ранены восемь мирных жителей, включая девочку-подростка; при обстреле ВСУ Ясиноватой — ранены шесть человек; при обстреле Горловки — три человека: при обстреле Киевского района Донецка — два человека; и при обстреле Александровки — один человек.

Помимо того, добавляется, что при обстреле киевскими боевиками Петровского района Донецка погибли три мирных жителя и ещё трое получили ранения, включая одного раненого в результате подрыва на мине. Кроме того, результате обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка погибли два человека и ещё пятеро и ранены.

«Следователи СК России в рамках уголовных дел расследует обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы вооружённых бандеровских формирований, власти Купянска Харьковской области продолжают находиться в городе.