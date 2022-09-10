Москва, , 10:25 — REGNUM В рамках политики импортозамещения в России должна повыситься роль электронной промышленности, сектора информационных технологий, машиностроения и станкостроения. Об этом рассказала руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок Наталья Сафина агентству «Прайм».

Импортозамещение Lustra-gus.ru

Сафина отметила положительные тенденции, наблюдающиеся в последние месяцы в российском промышленном секторе. Она указала на то, что в июле индекс промышленного производства в годовом выражении снизился на 0,5%. В апреле снижение достигало 2,6%.

Эксперт Центра стратегических разработок добавила, что в рамках политики импортозамещения в России должна вырасти роль электронной промышленности и машиностроения. Также потребуется увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры для наращивания торговли с дружественными азиатскими странами.

Центр стратегических разработок занимается разработкой стратегии долгосрочного развития экономики РФ. В разные годы главами совета Центра являлись Герман Греф, Владимир Мау, Алексей Кудрин и Максим Орешкин. Сейчас главой совета Центра является министр экономического развития РФ Максим Решетников.