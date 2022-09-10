Белград, , 10:24 — REGNUM Ратко Младич — бывший главнокомандующий армии Республики Сербской — госпитализирован в Гааге с воспалением легких. Об этом 10 сентября сообщил его сын Дарко Младич.

Ратко Младич на суде в МТБЮ (сс) UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

«Его госпитализировали в тюремную больницу с симптомами общей слабости, обнаружили воспаление легких и ослабленное сердце… Все еще продолжается обследование», — рассказал Дарко Младич ТАСС.

Он добавил, что состояние генерала тяжелое.

В начале августа сербский генерал переболел COVID-19.

Ратко Младич осужден за геноцид мусульман в Сребренице и захват в заложники сотрудников ООН в Боснии в 1995 г. В 2017 г. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному тюремному заключению.