Купянск, Бывш. УССР, , 10:17 — REGNUM Несмотря на непрекращающиеся обстрелы вооружённых бандеровских формирований, власти Купянска Харьковской области продолжают находиться в городе. Об этом 10 сентября рассказали в пресс-службе администрации региона.

Харьковская область, по дороге в Купянск Марина Захарова © ИА REGNUM

«Обстрелы не стихают. Администрация работает, она присутствует в городе. Какая-то её часть выезжает за пределы района, чтобы сопровождать население во время эвакуации», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тяжёлые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» перебрасывают на харьковское направление Вооружённые силы (ВС) России.