Москва, 10 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Москве, используя систему электронного голосования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«11 сентября — единый день голосования в России. Но отдать свой голос можно заранее и дистанционно, что я сейчас и сделал. Это очень удобная, надёжная форма голосования. Кто может и хочет ею воспользоваться — рекомендую. Но в любом случае надеюсь на вашу активную позицию и на то, что вы сделаете свой выбор. Спасибо», — отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Выборы различных уровней проходят в России в течение трех дней в рамках единого дня голосования — 9–11 сентября. В некоторых регионах, включая столицу, можно принимать участие в голосовании электронно.