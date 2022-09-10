Василий Иванов, Наталья Стрельцова,
10 сентября 2022, 15:13 — REGNUM В парке «Зарядье» открылся выставочный проект «Выпуск 22». На выставке представлены дипломные работы выпускников 14 художественных вузов столицы.
Медиацентр в Парке «Зарядье»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работы выполнены в разных направлениях, техниках, жанрах изобразительного искусства. На экспозиции представлены более 470 работ 171 автора — это живопись, графика, скульптура, книжная иллюстрация, керамика, стекло, текстиль, сценография, fashion, гейм-дизайн, видеоарт.
Молодая художница Светлана Чимитдоржина. МГАХИ им. В. И. Сурикова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алия Садрекова. Искусство ткани Узбекистана: шёлк, вышивка, набойка. Московский политех
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставочное пространство разбито на тематические зоны. Отдельно представлены темы видеоарт, гейм-дизайн и искусство авторской книги. В Медиастудии показаны театральные макеты сценографов и инсталляции.
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Инсталляции в зале с технологическими разработками сценографии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Технологическая разработка сценографии
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фрагмент инсталляции «Комната Офелии»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Работа на тему «Технологическая разработка сценографии к опере Дмитрия Шестоковича «Нос»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Презентация новых проектов Парка Зарядье
Василий Иванов © ИА REGNUM
Презентация Дня рождения Зарядья и Дня города
Василий Иванов © ИА REGNUM
Директор парка Зарядье Иван Демидов
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Давайте уже сегодня увидим начало пути тех, кто будет звездами художественного мира России через 5-15 лет, кто станет новыми Кандинским, Дейнекой, Врубелем или Айвазовским. «Выпуск 22» — это возможность в одном месте увидеть будущих трендсеттеров от арта, дизайна, моды, гейм-индустрии, медиа. Тех, кто будет создавать новые визуальные образы столицы и России», — говорит директор парка «Зарядье» Иван Демидов.
Молодая художница с руководителем проекта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
ВГИК. Елизавета Михайлова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
ВГИК. Елизавета Михайлова, Ф. Искандер: «Сандро из Чингема»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
работы на стенде Школы Родченко
Василий Иванов © ИА REGNUM
Молодая художница Маша Ульянова представляет свои работы на стенде Школы Родченко
Василий Иванов © ИА REGNUM
Книжный стенд
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители рассматривают книги молодых художников
Василий Иванов © ИА REGNUM
Книга выпускницы Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Саши Бреус
Василий Иванов © ИА REGNUM
Анастасия Дозорцева — Внутренний ребенок
Василий Иванов © ИА REGNUM
Молодой художник Святослав Олейник
Василий Иванов © ИА REGNUM
Помоги мне тебя обнять — работа Святослава Олейника
Василий Иванов © ИА REGNUM
Помоги мне тебя обнять — работа Святослава Олейника
Василий Иванов © ИА REGNUM
Алан Воуба — Министерство чая
Василий Иванов © ИА REGNUM
В выставочном проекте приняли участие выпускники Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, Московского политехнического университета и других.
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Василий Иванов © ИА REGNUM
Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22
Василий Иванов © ИА REGNUM
Видеоарт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выпускная работа на тему «Технологическая разработка сценографии к оперетте Жака Оффенбарха «Робинзон Крузо»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Адиль Алиев. Мальчик рыбак
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выставка «Выпуск 22» открылся в день 5-летия парка «Зарядье» и продолжает серию очень разных по формату и масштабу выставок-презентаций современного российского искусства. Выставка проходит в Медиацентре Парка «Зарядье» с 10 сентября до 6 ноября.