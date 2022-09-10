10 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, Наталья Стрельцова, , 15:13 — REGNUM В парке «Зарядье» открылся выставочный проект «Выпуск 22». На выставке представлены дипломные работы выпускников 14 художественных вузов столицы.

Медиацентр в Парке «Зарядье» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы выполнены в разных направлениях, техниках, жанрах изобразительного искусства. На экспозиции представлены более 470 работ 171 автора — это живопись, графика, скульптура, книжная иллюстрация, керамика, стекло, текстиль, сценография, fashion, гейм-дизайн, видеоарт.

Молодая художница Светлана Чимитдоржина. МГАХИ им. В. И. Сурикова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алия Садрекова. Искусство ткани Узбекистана: шёлк, вышивка, набойка. Московский политех Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставочное пространство разбито на тематические зоны. Отдельно представлены темы видеоарт, гейм-дизайн и искусство авторской книги. В Медиастудии показаны театральные макеты сценографов и инсталляции.

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инсталляции в зале с технологическими разработками сценографии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Технологическая разработка сценографии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент инсталляции «Комната Офелии» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работа на тему «Технологическая разработка сценографии к опере Дмитрия Шестоковича «Нос» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Презентация новых проектов Парка Зарядье Василий Иванов © ИА REGNUM

Презентация Дня рождения Зарядья и Дня города Василий Иванов © ИА REGNUM

Директор парка Зарядье Иван Демидов Василий Иванов © ИА REGNUM

«Давайте уже сегодня увидим начало пути тех, кто будет звездами художественного мира России через 5-15 лет, кто станет новыми Кандинским, Дейнекой, Врубелем или Айвазовским. «Выпуск 22» — это возможность в одном месте увидеть будущих трендсеттеров от арта, дизайна, моды, гейм-индустрии, медиа. Тех, кто будет создавать новые визуальные образы столицы и России», — говорит директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

Молодая художница с руководителем проекта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ВГИК. Елизавета Михайлова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ВГИК. Елизавета Михайлова, Ф. Искандер: «Сандро из Чингема» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM работы на стенде Школы Родченко Василий Иванов © ИА REGNUM

Молодая художница Маша Ульянова представляет свои работы на стенде Школы Родченко Василий Иванов © ИА REGNUM

Книжный стенд Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители рассматривают книги молодых художников Василий Иванов © ИА REGNUM

Книга выпускницы Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко Саши Бреус Василий Иванов © ИА REGNUM

Анастасия Дозорцева — Внутренний ребенок Василий Иванов © ИА REGNUM

Молодой художник Святослав Олейник Василий Иванов © ИА REGNUM

Помоги мне тебя обнять — работа Святослава Олейника Василий Иванов © ИА REGNUM Помоги мне тебя обнять — работа Святослава Олейника Василий Иванов © ИА REGNUM

Алан Воуба — Министерство чая Василий Иванов © ИА REGNUM

В выставочном проекте приняли участие выпускники Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова, Московской школы фотографии и мультимедиа имени Александра Родченко, Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова, Московского политехнического университета и других.

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка работ молодых московских художников Выпуск 22 Василий Иванов © ИА REGNUM

Видеоарт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выпускная работа на тему «Технологическая разработка сценографии к оперетте Жака Оффенбарха «Робинзон Крузо» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Адиль Алиев. Мальчик рыбак Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Выпуск 22» открылся в день 5-летия парка «Зарядье» и продолжает серию очень разных по формату и масштабу выставок-презентаций современного российского искусства. Выставка проходит в Медиацентре Парка «Зарядье» с 10 сентября до 6 ноября.