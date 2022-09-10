Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Соединённые Штаты и их союзники из «Группы семи» и Европейского союза введут запрет на морские перевозки нефти из России с 5 декабря 2022 года. Об этом говорится в опубликованном 9 сентября министерством финансов США соответствующем документе.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — указывается в нём.

Также указывается, что страны, вошедшие в коалицию по запреты на перевозки российской нефти, собираются сделать исключения для поставок, которые будут укладываться во вводимый ими потолок цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что из-за своей позиции по России и антироссийским санкциям Венгрия может выйти из состава Европейского союза.