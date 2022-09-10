Мадрид, , 10:07 — REGNUM Испания готовится начать обучение военных ВСУ на своей территории. Об этом 10 сентября передает El Mundo.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Бойцов ВСУ планируют научить использовать танки и ракетные системы. Также солдаты ВСУ будут обучаться военной медицине и саперным работам.

В процессе подготовки будут задействованы тренажеры и транспорт испанской армии. При этом значительная часть обучения будет проводиться на объектах Минобороны королевства в Сарагосе.

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