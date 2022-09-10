Испания начнет обучать военных ВСУ на своей территории
Мадрид, 10 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Испания готовится начать обучение военных ВСУ на своей территории. Об этом 10 сентября передает El Mundo.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
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Бойцов ВСУ планируют научить использовать танки и ракетные системы. Также солдаты ВСУ будут обучаться военной медицине и саперным работам.
В процессе подготовки будут задействованы тренажеры и транспорт испанской армии. При этом значительная часть обучения будет проводиться на объектах Минобороны королевства в Сарагосе.