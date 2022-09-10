Калуга, 10 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году в результате самоубийств погибли 118 человек, из которых 97 — мужчины и 21 — женщины, сообщает 10 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

В регионе число умерших от суицида 100 тыс. человек населения в 2021 году составило 11,7, в 2020 году — 13,9. Наибольший уровень смертности от самоубийств наблюдается в возрастных группах 30-34 года — 15 случаев, 35-39 лет — 14 случаев, 40-44 года — 16 случаев (2020 г. — 15,17,13 случаев соответственно).

На протяжении последних лет количество самоубийств снижается: значение показателя в 2021 году по сравнению с 2010 годом ниже на 22,4%.

«Начиная с 2003 года, 10 сентября в мире ежегодно проводится всемирный день предотвращения самоубийств, который был учреждён по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при поддержке ВОЗ и под патронажем ООН. Глобальной целью проведения всемирного дня предотвращения самоубийств является уменьшение уровня суицидов и суицидальных попыток среди населения во всех странах. Самоубийство является одной из основных предотвратимых причин преждевременной смерти, на которую влияют психосоциальные, культурные и экологические факторы риска, которые могут быть предотвращены с помощью общемировых ответных мер, направленных на устранение этих основных факторов риска. Самоубийство можно предотвратить», — отметили в Калугастате.