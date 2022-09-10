Киев, , 10:03 — REGNUM Содержание изданного в Венгрии учебника по географии говорит о том, что Будапешт не согласен с позицией киевского режима по воссоединению Крыма с Россией. Такое мнение 10 сентября высказал журналист Богдан-Олег Горобчук в своей статье для издания Espreso.

«Чтобы ещё толще намекнуть на то, чей же по мнению венгерских чиновников Крым, авторы учебника пишут о том, что Карпаты единственные горы … [на территории б. УССР]. Как будто Крымские горы нам уже не принадлежат», — написал он в своём материале.

При этом киевский публицист также высказал недовольство тем, что в указанном венгерском учебнике причиной воссоединения Крыма с Россией назван этнический конфликт на территории б. УССР и то, что его авторы напомнили, что большинство населения полуострова составляют русские.

«И ещё было бы полбеды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников», — возмутился в своей статье Горобчук.

Также киевский журналист пожаловался на то, что авторы названого учебника рассказали в нём школьникам о России, указав такие её особенности, как самая большая в мире территория, самое глубокое на планете озеро Байкал и наиболее густонаселенный в Европе город Москву. Как считает Горобчук, школьникам из Венгрии якобы нужно говорить о России негативные факты.

Отметим, ранее в киевских СМИ появились сообщения о том, что в Венгрии выпустили учебник географии, в котором назвали Карпаты «единственными высокими горами» на территории б. УССР, «у подножия которых выстроились исторические венгерские города». В Киеве расценили это как попытку лишить правящий на территории б. УССР режим «суверенитета над крымскими горами».