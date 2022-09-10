Донецк, , 09:58 — REGNUM Раненый мирный житель скончался от ранений, полученных при обстреле Пантелеймоновки в ДНР со стороны ВСУ. Об этом 10 сентября сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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«К сожалению, мирный горловчанин, получивший ранение в голову в результате вчерашнего обстрела пгт Пантелеймоновка со стороны ВСУ, скончался. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но, увы, ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал он в Telegram-канале.

Ранее мэр Горловки сообщил о смерти одного и ранении восьми мирных жителей при обстреле города со стороны ВСУ.