Москва, 10 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В День города в Москве будет без осадков, воздух прогреется до +17 градусов, сообщили в центре погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень в городе

Столица России окажется в центральной части антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +15 … +17 в мегаполисе, и от +13 до +18 градусов — в Подмосковье.

Ветер будет юго-восточный, 2−7 м/с.

Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба.