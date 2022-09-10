Москва, 10 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Выкупить завод ушедшей из России компании Mercedes-Benz в Подмосковье может китайский производитель BAIC, сообщил независимый консультант по автопромуСергей Бургазлиев«Известиям».

(сс) Sebastian Pociecha Mercedes-Benz

Ранее губернатор Московской областиАндрей Воробьёв рассказал, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье может быть запущено производство автомобилей другой компании. Он добавил, что идёт работа по подбору, в частности, китайских производителей.

Эксперт Бургазлиев отметил, что одним из оптимальных вариантов может стать продажа завода китайской компании BAIC. Он объяснил, что у этой компании уже есть совместное предприятие с Mercedes-Benz в Китае.

Бургазлиев рассказал, что при заключении такой сделки на заводе в Подмосковье можно будет запустить производство моделей предыдущих поколений Mercedes-Benz под брендом BAIC. В частности, эксперт отметил возможность запуска сборки кроссовера GLK.

В марте 2022 года компания Mercedes-Benz объявила о прекращении деятельности в России. В августе стало известно, что немецкий производитель планирует продать завод в подмосковном Есипово.

Производство автомобилей Mercedes-Benz на заводе в Есипово было запущено в 2019 году. Первой сошедшей с конвейера моделью стал седан Е-класса.