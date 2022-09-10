Улан-Удэ, 10 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Бурятии 9 сентября сдали в эксплуатацию два проблемных дома на 273 квартиры. Из-за банкротства застройщиков обманутые дольщики ждали окончания строительства по 6-7 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Евгения Луковникова Дома дольщиков в Бурятии

Для решения проблемы власти республики обратились в Фонд развития территорий.

«Благодаря безвозмездной целевой финансовой помощи завершили строительство. Квартиры сданы в срок, на Ключевской даже чуть раньше положенного», — отметил глава региона Алексей Цыденов.

По его словам, всего в 2017–2021 годы в республике 1178 обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир. Зампред правительства субъекта Евгений Луковников добавил, что в 2023 году планируется достроить все проблемные дома и обнулить реестр дольщиков.

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