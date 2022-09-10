Исламабад, , 09:45 — REGNUM США выделят Пакистану, который серьезно пострадал от разрушительных наводнений, дополнительную помощь в размере $20 млн. Об этом на пресс-конференции заявила Саманта Пауэр — глава USAID (американского агентства по развитию, деятельность которого запрещена на территории России).

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

30 августа посольство Соединенных Штатов в Пакистане объявило, что Исламабад получит от Вашингтона $30 млн для ликвидации последствий разрушительных наводнений, обрушившихся на азиатскую страну с приходом сезона дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе визита в Пакистан призвал мировое сообщество оказать масштабную помощь республике, пострадавшей от наводнений.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ООН призвал мир оказать «масштабную поддержку» Пакистану