Прага, , 09:42 — REGNUM Из-за своей позиции по России и антироссийским санкциям Венгрия может выйти из состава Европейского союза. Об этом 10 сентября заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек в интервью радиостанции «Чешское радио плюс».

Флаг Венгрии Emigrantrus.ru

Как указал Бек, у Венгрии имеется отличная от других стран — членов сообществ позиция по антироссийским санкциям.

«В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу», — сказал он.

В то же время, чешский министр не стал давать оценку высказанному им второму варианту развития событий, однако намекнул, что Венгрия может покинуть состав ЕС. Также Бек добавил, что намерен «много работать» над тем, чтобы сохранить Венгрию в русле общей политики Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Будапешт выступает за интеграцию Сербии в Евросоюз.